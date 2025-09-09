El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció este martes sobre la filtración de información de los sistemas de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional del Perú (PNP), alertada la semana pasada por el congresista Diego Bazán.

La situación fue abordada inicialmente por el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, quien en conferencia de prensa realizada el viernes descartó un hackeo y atribuyó el hecho a una filtración de carácter administrativo ejecutada por un integrante de dicha dirección policial.

Consultado al respecto, Malaver señaló que no participó de aquella conferencia porque se encontraba en sesión del Consejo de Ministros. No obstante, precisó que la Policía ya ha dispuesto las pesquisas correspondientes y no descartó que estas alcancen a los más altos niveles de la institución.

“Son situaciones bastante delicadas. Efectivamente, el señor Comandante General (en) la conferencia de prensa, dio detalles al respecto. Mi no presencia era porque estaba en una reunión en el Consejo de Ministros, y el día de ayer, en la Comisión de Defensa, en sesión reservada, he dado algunos detalles”, declaró.

El titular del Mininter confirmó que se ha ordenado una investigación administrativa a cargo de Inspectoría General y de la Oficina de Integridad.

“No solamente a oficiales o suboficiales, si alcanzaría responsabilidad en los altos mandos, de la misma manera se va a poder establecer, pero siempre con el debido proceso. Es por eso que no puedo adelantar algún tipo de opinión al respecto”, puntualizó.

Malaver informó además que el Ministerio Público ya abrió una investigación penal en torno a la vulneración de los sistemas de la DIRIN.

“Se ha tomado los mecanismos de seguridad correspondientes, se ha reevaluado también los procesos y se ha dispuesto que se hagan las investigaciones, primero, administrativas, porque la parte penal tengo conocimiento que ya ha aperturado investigación el Ministerio Público”, añadió.

Finalmente, subrayó que el Ejecutivo busca garantizar tanto la protección de la información como de los efectivos cuyos datos fueron expuestos. “Los esfuerzos están de por medio, vamos a asegurar no solamente la seguridad de las informaciones, sino también la seguridad del personal policial”, manifestó.

Según indicó, este episodio refleja los riesgos crecientes de la ciberdelincuencia: “Estas nuevas amenazas ya de pronto el tema de las extorsiones o la presencia física de los delincuentes se va alejando y se va aproximando hacia la tecnología. Esa es la nueva modalidad, los ciberataques, la ciberdelincuencia, y tenemos que estar preparados para afrontar estas nuevas modalidades criminales que se van acentuando”.