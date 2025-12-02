En la provincia de Chiclayo, comerciantes del mercado Moshoqueque enviaron un memorial al alcalde de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, quejándose por deficiencias en la obra de servicios higiénicos que ni siquiera tiene un año de haber sido inaugurada.

“Desde el día lunes 24 de noviembre, en los puestos N° 130, 131, 132 (conducidos por la señora Diana Sandoval Herrera) y N° 133 (conducido por Rafael Campos Cruzado), se viene presentando una fuga de agua proveniente de los servicios higiénicos municipales ubicados en la parte posterior de dichos módulos”, consta en la carta enviada al burgomaestre.

Reclamo de los vendedores

En la misiva, adjuntan imágenes donde se puede visualizar la aparición de charcos de agua potable dentro de los puestos afectados.

“El agua se filtra a través de las paredes posteriores, lo que evidencia una fuga en las instalaciones sanitarias de los servicios higiénicos recientemente renovados”, señalan.

Precisan que esta situación viene afectando directamente la actividad comercial, provocando humedad, olores desagradables, riesgo de deterioro de mercadería y un potencial foco de insalubridad.

Los comerciantes recordaron al alcalde que la obra “Renovación de Servicios Higiénicos y/o Vestidores en el Mercado Moshoqueque” se ejecutó con una inversión de S/ 1 millón 172 mil soles hace menos de un año, “por lo que corresponde exigir la revisión inmediata del contratista por vicios ocultos y calidad de la obra pública”.

“Los servicios higiénicos son administrados por la Municipalidad, por lo que es su deber garantizar su adecuado mantenimiento y funcionamiento”, indicaron.

Como se recuerda, en enero de este año, los comerciantes también reportaron fallas en la obra apenas dos meses después de su inauguración, cuando colapsó el sistema de desagüe, emanando aguas residuales cerca de los puestos de venta.

Cabe indicar que la Contraloría detectó cinco situaciones adversas en la obra, entre ellas: aprobación de presupuesto adicional sin sustento, atraso en los plazos, personal sin indumentaria de seguridad y, lo más grave, la ausencia del supervisor.

Todo ello era causal para aplicar penalidades a la empresa contratista (Consorcio San Juan); sin embargo, “nunca se tomó acción respecto a estas observaciones”. Esto motivó una denuncia por parte del ciudadano Ronald Gonzales Urbina, pero la Fiscalía Anticorrupción no ha informado avances al respecto.