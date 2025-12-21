Dos sujetos que habrían acabado con la vida de un agricultor en el distrito de Zaña, en la provincia de Chiclayo, fueron capturados por efectivos policiales, quienes manejan la hipótesis de un crimen pasional.

Bajo investigación

Se trata de los hermanos Mesías y Darwin Rojas Herrera, quienes ayer en horas de la mañana fueron arrestados en su domicilio, en la mencionada localidad, luego de que los agentes del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) realizaran un minucioso trabajo de investigación.

Detalles del caso

De acuerdo a la información policial, Mesías Rojas estaría implicado en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio en agravio de Lelis Llamo Huamán, de 48 años de edad, quien la mañana del último miércoles fue encontrado sin vida en la carretera de penetración que conduce al sector El Limón de Zaña.

Tal y como informó diario Correo, la víctima presentaba dos orificios de bala, tanto en la cabeza como en una de sus piernas. Los moradores del caserío La Otra Banda lo hallaron tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre, y cerca de él estaba su motocicleta.

Los familiares del fallecido indicaron que ese día salió de su vivienda en horas de la madrugada para trabajar en la siembra de espárragos en el sector La Curva; pero antes de ello acudió al lugar donde lo mataron, debido a que tenía que recoger a una trabajadora.

Arresto de los sospechosos

Los detectives, luego de recabar algunos testimonios y declaraciones de la familia y testigos, se dirigieron a detener a Mesías Rojas y, junto a él, cayó su hermano Darwin Rojas, por tenencia ilegal de arma de fuego, debido a que en su poder tenía una escopeta hechiza. Investigan si participó en el crimen.

El asesinato sería pasional, puesto que el primer detenido estaba celoso de su esposa, a quien relacionaban sentimentalmente con el finado.