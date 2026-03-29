La madrugada de este domingo 29 de marzo, un operativo conjunto entre el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional permitió la desarticulación de la presunta organización criminal denominada “Los Fuertes de Palomino”, investigada por los delitos de organización criminal, usurpación y extorsión.

Operativo

La intervención, dirigida por el fiscal provincial Germán Montero Ugaz y el fiscal adjunto Rodolfo Albújar Álvarez, se ejecutó de manera simultánea en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Chota. En total, se allanaron 17 inmuebles en cumplimiento de una orden judicial de detención preliminar por un plazo de 10 días.

Como resultado del operativo, seis personas fueron detenidas, entre ellas un efectivo policial en actividad, lo que ha generado especial preocupación en las autoridades. Asimismo, otras tres personas fueron intervenidas en flagrancia.

Durante las diligencias, los agentes incautaron armas de fuego, equipos celulares y diversa documentación considerada relevante para el avance de las investigaciones.

De acuerdo con fuentes del caso, las pesquisas continuarán en los próximos días con el objetivo de esclarecer el grado de participación de los implicados y determinar la estructura y alcance de esta presunta red delictiva en la región.