La Fiscalía de Lambayeque solicitó prisión preventiva para el docente Carlos Alberto Vásquez Cieza, por solicitar a una de sus alumnas de primero de secundaria, fotos y videos desnuda, a cambio de aprobarla en el curso de Ciencias Sociales.

Los hechos ocurrieron el lunes 15 de diciembre de 2025 a las 09:45 de la mañana, en el cafetín del colegio Elvira García y García, donde el profesor le pidió contenido sexual a una estudiante, sin imaginar que ella estaba grabando la conversación con su celular.

Hecho en investigación

La madre de la menor realizó la denuncia en la comisaría de Campodónico, siendo inmediatamente detenido el profesor dentro del citado colegio. Al verse descubierto y sin salida, reconoció los hechos, solicitando acogerse a la terminación anticipada.

Sin embargo, la fiscal Karim Ninaquispe Gil, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, sostuvo que dicho beneficio no le permitiría librarse de la cárcel, pues la pena que le correspondería por el delito de cohecho pasivo propio, es de 6 años y 8 meses de prisión (y solo se le rebajaría 1/6).

Por tal motivo, la fiscal solicitó la medida coercitiva de prisión preventiva, pues se cumple la prognosis de pena (no menor de 05 años); el imputado no cuenta con arraigo familiar, pues solo vive con su madre; además, carece de arraigo laboral, pues su contrato en el colegio vence este 31 de diciembre.

Además, considera que también existe peligro de obstaculización, pues el docente habría solicitado a otras alumnas que le envíen videos de ellas desnudas, a fin de aprobarlas en su curso, según declaró la menor.

“Él me enseñó una carpeta en su celular, con nombres de las niñas, pero no ingresó ahí, me mencionó nombres, pero no las recuerdo”, narró.

“En el supuesto de quedar en libertad está latente la posibilidad de obstaculizar el seguimiento de la investigación”, concluyó la fiscal.