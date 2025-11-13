Una enfermera natural de Chiclayo simuló haber sido secuestrada con el objetivo de rehacer su vida lejos de su pareja, en la ciudad de Lima.

La mujer hizo creer a J. E. L. M. (24) que había sido retenida por una banda de hampones, quienes presuntamente exigían S/ 20.000 a cambio de su liberación.

Denuncia e investigación policial

Aterrorizado por la situación, el joven acudió a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo para denunciar el supuesto secuestro de su conviviente.Sin embargo, tras el inicio de las investigaciones, los agentes policiales descubrieron que la denuncia era falsa.

Confesión de la mujer

Durante las diligencias, la enfermera confesó que se había alejado por decisión propia, descartando cualquier retención ilegal.Según su declaración, tomó la decisión de romper la relación sentimental y empezar una nueva vida en Lima, lejos de su entorno actual.