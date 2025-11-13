Este jueves por la mañana, una miniván se incendió a la altura de la cuadra 26 de la avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja.

Según RPP, alrededor de las 8:30 a.m., dos unidades del Cuerpo de Bomberos se movilizaron para atender la emergencia.

La oportuna intervención de los bomberos evitó que el fuego se extendiera a otros vehículos; sin embargo, el incidente provocó una fuerte congestión vehicular en la mencionada avenida.

De acuerdo con información de Canal N, el conductor decidió incendiar su vehículo para evitar que se la lleven al depósito.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la miniván incendiada operaba de manera informal, brindando servicio de transporte urbano sin autorización.

A causa del incendio, los buses del Corredor Rojo se vieron obligados a desviar su ruta por la Vía Expresa de la avenida Javier Prado, quedando suspendida temporalmente la atención en el paradero San Luis, en dirección hacia Ate.

#ATUInforma | Debido al incendio de un vehículo de transporte informal en la av. Javier Prado, a la altura del cruce con San Luis, los buses del corredor Rojo desvían su recorrido por la vía expresa de dicha avenida.



El paradero San Luis hacia Ate no se atiende temporalmente. pic.twitter.com/oIfoqh4k77 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 13, 2025