La muerte de Allison Díaz, joven de 20 años natural de Chiclayo, ha causado conmoción y profundo rechazo en la región Lambayeque. La joven viajó a Lima con la ilusión de desarrollarse como estilista, pero fue hallada sin vida en la habitación que alquilaba en el distrito de San Juan de Miraflores, en circunstancias que son materia de investigación.

De acuerdo con cámaras de seguridad, la madrugada del 26 de agosto Allison fue vista saliendo de una vivienda en compañía de dos hombres. Horas después, aparece caminando con dificultad y siendo sostenida casi a la fuerza por uno de ellos hasta llegar a su cuarto alquilado. Posteriormente, este sujeto es captado abandonando el lugar de manera apresurada.

Ante la falta de respuesta de su hija, la madre de Allison pidió al propietario del inmueble abrir la habitación y encontró una escena desgarradora: la joven había sido asesinada. La familia exige que el caso sea esclarecido y que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.

Vigilia por joven

En medio del dolor y la indignación, la Instancia Regional de Concertación, el Gobierno Regional de Lambayeque y la Gerencia Regional de Programas Sociales convocaron a una vigilia ciudadana para este viernes 5 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el frontis de la Catedral de Chiclayo. Los organizadores invocaron a la población a acudir con una vela blanca para exigir justicia y acompañar a la familia en este acto de memoria y solidaridad.