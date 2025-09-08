Las carreteras de la región Lambayeque se volvieron a teñir se sangre, pues esta vez, un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista.

Este lamentable suceso se registró ayer a las 6:30 de la mañana, cuando César Julio Saldaña Barboza, de 23 años de edad, manejaba una motocicleta de placa de rodaje 7539-JC por el kilómetro 54 de la vía transversal PE-06A Chongoyape - Chiclayo.

Tragedia

De acuerdo a la información policial, al momento que circulaba por el cruce al sector Tablazos, Saldaña Barboza, al parecer invadió el carril contrario y chocó su vehículo motorizado por la parte lateral de un camión frigorífico de matrícula BYS-862 conducido por Lauro Grimaldo Nieva Leyva (58).

Producto del violento impacto, el muchacho salió disparado hasta caer de cabeza hacia el pavimento.

El golpe fue tan fuerte que encontró la muerte de manera instantánea.

Otros transportistas y pobladores de la zona, al percatarse del trágico suceso, solicitaron apoyo de los agentes PNP de la Unidad de Carreteras, quienes al llegar desafortunadamente verificaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, pues estaba sin vida.

Asimismo, los efectivos del orden procedieron a detener al otro conductor y lo condujeron a la comisaría de Chongoyape, para continuar con las diligencias por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo.

De igual forma, se comunicó a un representante del Ministerio Público para que ordene el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue.