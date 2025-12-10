En la provincia de Chiclayo, algunos implicados en la presunta red ‘Los Automáticos del Norte’ plantearon recursos ante la Corte de Justicia de Lambayeque para que el caso ya no sea abordado como organización criminal.

¿Qué pasó?

Ocho sujetos que fueron denunciados por cometer una serie de hurtos y delitos contra el patrimonio cumplen prisión preventiva hace más de 2 años.

Es lo que sucede con Yván Junior Tesén Zurita, (a) ‘Chacal’ y Luis Calvay Mera, (a) ‘Gato’, quienes a través de sus defensas indicaron que, en base a los hechos que indaga la Fiscalía, a ellos les alcanzaría solo una denuncia por hurto y no por organización criminal. Por lo tanto, en una virtual acusación solo les correspondería afrontar una pena privativa de la libertad de 4 años.

Sobre Tesén Zurita, su abogado indicó que aún o se ha acreditado que su patrocinado participó en hechos delictivos en Trujillo y Piura.

La tesis fiscal señala que ‘Los Automáticos del Norte’ actuaron de manera coordinada para cometer el cambiazo de tarjetas a clientes que acudían a retirar dinero en cajeros automáticos de entidades bancarias, y que estas fechorías se registraron, a lo largo de un año, en distintas ciudades del país.

También son sospechosos de asaltos en la modalidad pasajero a bordo.

Desde el Ministerio Público precisaron que mediante el pedido de prisión preventiva se cumplió con describir los roles que tendrían cada uno de los integrantes. Respecto a Tesén y Calvay se les atribuye el haber facilitado la ejecución exitosa de los delitos contra el patrimonio (hurto y robo con agravantes), no solo en Lambayeque, sino también en Piura, La Libertad, Cajamarca y otros distritos.

También se mostraron en desacuerdo con los recursos de excepción que buscan traer abajo la denuncia.