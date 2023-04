Un sujeto fue intervenido, en la provincia de Ferreñafe, por golpear a su pareja e hijo de apenas 4 meses de nacido, en la región Lambayeque. Víctimas fueron sometidas a exámenes con un médico legista para corroborar la agresión.

La menor de iniciales M.L.M.R (17) impuso su denuncia en la comisaría del sector, asegurando que su conviviente Víctor Javier Salazar Díaz (18) le propició golpes en diferentes partes del cuerpo tras sostener una discusión. Asimismo, señaló que su bebé resultó con lesiones, debido a la golpiza.

Es así que los uniformados emprendieron la búsqueda del presunto agresor, dando con su paradero en la calle Manuel Policarpio, en Pueblo Nuevo. Fue dirigido a la dependencia policial del distrito, donde permanece en calidad de detenido hasta que se emitan los resultados del médico legista.

Por su parte, la fémina afirmó que Salazar Díaz también la agredió psicológicamente porque se negaba a retomar la relación sentimental. “Me fui de la casa esperando que esto termine pero solo empeoró, ya que también agredió a nuestro bebé”. Solo espero que la Policía haga justicia”, dijo.

Solicitó una orden de alejamiento para evitar que su ex pareja continúe agrediéndola; sin embargo la investigación sigue en curso. “Voy a pedir que este sujeto no se me vuelva a acercar porque no sé de lo que sería capaz”, enfatizó.

