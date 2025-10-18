Una pareja de comerciantes en Chiclayo, en la región Lambayeque, vive atemorizada tras recibir amenazas de muerte por parte de presuntos extorsionadores vinculados al sistema de préstamo ilegal conocido como “gota a gota”. Según la denuncia, los delincuentes exigen el pago de una deuda que ya habría sido saldada.

Los agraviados acudieron a la comisaría del Norte para denunciar los hechos. Indicaron que desde hace tres días reciben llamadas y mensajes de texto intimidatorios desde el número 986 327 639, donde se les exige el pago de una supuesta deuda bajo amenazas violentas contra ellos y sus familiares.

Mensajes amenazantes y número incriminado

Uno de los mensajes enviados, y que forma parte de la denuncia, señala que si no se paga “la deuda”, podrían atentar contra sus vidas. Los agresores también mencionan a otra persona, Estefany Teresa S.U., a quien responsabilizan de haberlos dejado como aval.

Además, afirman tener todos los datos personales de las víctimas y exigen el pago inmediato. En los textos también se incluye un número de contacto (900 420 415) al que los agraviados deben comunicarse para obtener un “código de pago”.

Denuncian inacción y caso pasa a Divincri Chiclayo

Los denunciantes, al notar una falta de avance en la investigación inicial, hicieron pública su queja a través de su abogado. A raíz de ello, el caso fue derivado a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, específicamente al área de Antiextorsiones, que ya inició las indagaciones.

Investigaciones apuntan a condominio con inquilinos extranjeros

Mediante técnicas de rastreo y geolocalización, la Policía Nacional habría identificado que las llamadas provienen de un departamento ubicado en el condominio “Los Parques de San Gabriel”, en Chiclayo. Según las primeras investigaciones, en ese lugar reside un alto número de ciudadanos extranjeros, entre ellos colombianos y venezolanos.