El anuncio de la tercera etapa del mantenimiento vial en diversas calles de Chiclayo, a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) en coordinación con la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), generó cuestionamientos por su futura calidad.

Incidencia

En la última sesión extraordinaria, el gerente de Infraestructura de la MPCh, Saúl Seminario Cabrejos, aseguró que esta etapa busca superar las limitaciones del mantenimiento anterior, que se limitó a colocar capas superficiales de asfalto sin abordar bacheos profundos o superficiales.

El proyecto contempla la intervención de más de veinte calles, entre las que destacan Elías Aguirre, San José, Leoncio Prado, Vicente de la Vega, Juan Ugaz, Francisco Cabrera, Sánchez Carrión, Villa Vicencio, José Olaya, Tarata, Faustino Sarmiento, Bolognesi, Nazaret, Garcilaso de la Vega, Oyotún, La Florida, Los Pinos, Los Dulantos, Jacarandás, Algarrobos, Guabos y Zapotes.

El gerente señaló que el mantenimiento debería garantizar transitabilidad por al menos un año, con intervenciones periódicas cada tres años.

En este contexto, el regidor Rogeiro Custodio Cachay dijo a Correo que solicitó un informe técnico actualizado sobre el cumplimiento de los convenios anteriores con el gobierno regional y advirtió que los trabajos de baja calidad generan gastos innecesarios.

“En lo personal comparto que este convenio se ejecute, pero hay que exigir al gobierno regional que es la plata de todo el pueblo de Lambayeque y no la podemos estar votando enterrando un hueco en una calle al año y medio, anularlo y volver a recapear. Eso es engañar”, señaló, al tiempo que recordó que el sistema de agua y desagüe de la ciudad está colapsado, limitando obras de gran envergadura.

Por su parte, la regidora María Mercedes Quispe Alejandría enfatizó la necesidad de contar con un expediente técnico sólido y empresas con experiencia y solvencia comprobadas, así como de profesionales calificados que elaboren las fichas técnicas de cada calle.

“El presupuesto debe ser administrado con responsabilidad”, señaló, alertando sobre la importancia de garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que las obras cumplan con las normas técnicas.

El regidor Ricardo Antonio Castillo Díaz añadió que, pese a que esta es la tercera etapa de convenios interinstitucionales con el GRL, el avance ha sido insuficiente en varias zonas, especialmente en el lado oeste de la ciudad, mientras que en Santa Victoria algunos vecinos han tenido que intervenir con cemento para mantener transitables sus calles.

Conflictos

La ejecución de las obras también enfrenta desafíos por las redes de Epsel, cuya infraestructura colapsada limita la intervención de algunas calles. Según Seminario, algunas vías no se pueden intervenir en esta tercera etapa del recapeo porque las redes de agua y desagüe de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) no están en condiciones adecuadas.

El regidor Custodio también cuestionó a Epsel por la falta de obras de esta entidad.