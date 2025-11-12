Varios individuos involucrados en distintos delitos fueron capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en diferentes operativos realizados en la región Lambayeque.

Dos de los detenidos, Carlos Alberto Ruiz Vásquez (52) y Juan Carlos García López (43), sindicados de integrar la banda criminal “Los Cutreros de JLO”, fueron capturados por agentes de la comisaría de Lambayeque por los presuntos delitos de receptación aduanera y contrabando.

Operativo policial

De acuerdo con el acta policial, ambos sujetos se desplazaban en un automóvil de placa M4R-079, en cuyo interior se hallaron sacos de polietileno con aceites Johnson, cremas para maquillaje y otros productos de uso personal de marcas reconocidas, valorizados en aproximadamente S/30,000, sin contar con documentación que acreditara su procedencia legal.

Por otro lado, el personal de la Unidad de Protección e Investigación de Robos de Vehículos (Upirv) detuvo a Iván Doroteo Rinza Barrio (25) por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada.Según la PNP, el acusado conducía una motocicleta de matrícula 7899-KF (no autenticada), la cual presentaba denuncia por hurto con fecha 21 de julio de 2025.

Asimismo, agentes de la dependencia policial de La Nueva Despensa arrestaron a Edilberto Sánchez Soberón (55), quien se encontraba en actitud sospechosa en la avenida Chiclayo, en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO).Al notar la presencia policial, el individuo intentó huir, pero fue alcanzado y reducido. Durante el registro personal, los efectivos le hallaron varios “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC), que, al parecer, eran vendidos a consumidores de la zona.

En otro operativo, en la urbanización Campodónico, cayó José Alberto Gonzáles Vásquez (38), alias “Fumanchú”, también por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. En su poder se encontraron pacos de marihuana listos para su comercialización.