El Poder Judicial dictó prisión preventiva por siete meses contra Rony Alexander Requejo Yamunaqué (27), alias “Percansa”, y Rosa Anali Gonzaga Díaz (23), por presunta tenencia ilegal de armas de fuego, en agravio del Estado. Ambos ya se encuentran recluidos en el penal de Chiclayo.

Antecedentes

Rony Alexander Requejo, sindicado como cabecilla de la peligrosa organización criminal “Los Elegantes”, permanecía prófugo de la justicia. Además, en otro caso, fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por asesinar brutalmente al comerciante Jhon Carlos Oyola Carpio, crimen ocurrido en julio de 2018.

Hechos

El 2 de diciembre de 2025, Correo informó que personal de la Comisaría del Norte con apoyo del SUAT intervino un inmueble en el sector San Julio tras recibir información confidencial.

Durante el operativo, Requejo intentó fugar saltando por techos, pero fue detenido y confesó poseer armas dentro del inmueble que compartía con su pareja.

En el lugar, se halló a Gonzaga y se incautó una mochila con cuatro armas de fuego (tres pistolas y un revólver, algunas con series borradas), 21 municiones, 31 stickers y cuatro celulares, presuntamente vinculados a extorsiones. Pericias balísticas confirmaron que dos armas habían sido utilizadas para disparos y que 19 municiones estaban en buen o regular estado.

La consulta a Sucamec determinó que ninguno de los investigados contaba con licencia para portar armas ni municiones.