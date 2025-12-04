Un grupo de delincuentes conocidos como “Roba Casas” volvió a sembrar el temor en la región Lambayeque, asaltando al menos cuatro viviendas en diferentes distritos de la región, logrando un botín superior a los S/ 50,000.

Hechos delictivos

Uno de los asaltos ocurrió en la urbanización Las Villas de Chiclayo, en el distrito de Pimentel, donde los ladrones ingresaron por una ventana de la cocina de la vivienda de Mario Rojas de Los Ríos, de 49 años. Tras asegurar la puerta principal desde adentro, sustrajeron objetos de valor, incluyendo una laptop, cinco pares de zapatillas, ropa, relojes, una billetera con tarjetas de crédito, documentos personales y S/ 530.

También robaron en la habitación de la hija adolescente del propietario, llevándose una laptop, joyas, calzado y ropa. El monto total de lo robado en este hogar asciende a aproximadamente S/ 30,000.

Otro de los asaltos tuvo lugar en la casa de Juan Francisco Pingo Jacinto, un pescador de 28 años, en el asentamiento humano Los Ficus, en San José. Los delincuentes violentaron los candados de su portón y robaron nueve balones de gas, sacos de arroz, azúcar, menestras, leche, cocoa y otros productos, además de S/ 1,000 de las ventas del día, sumando un total aproximado de S/ 10,000.

En el sector Las Delicias del distrito de Reque, los ladrones rompieron la chapa de seguridad de la puerta de la vivienda de Evelina Aquino Vásquez, de 43 años, llevándose electrodomésticos como un televisor, una refrigeradora, una lavadora y un parlante, por un valor superior a los S/ 10,000.

Por último, en la cuadra 1 de la calle Huayna Capac en Reque, los delincuentes robaron un bolso con pertenencias personales, incluyendo tarjeta de crédito, celular, dinero y documentos, de Mónica Cueva García, de 46 años, quien trabaja como cocinera en un restaurante.