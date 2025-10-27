Un automóvil terminó colgado sobre una estructura metálica tras un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de las avenidas Tomás Marsano y Ayacucho, en Surco, frente a la estación del tren.

El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana y movilizó a serenos, policías y bomberos, que acudieron al lugar para atender la emergencia. Vecinos y transeúntes se sorprendieron al ver el vehículo suspendido en el aire.

De acuerdo con los serenos del distrito, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Fue detenido por agentes policiales y trasladado a la comisaría de Surco, donde permanece en calidad de intervenido, según América Noticias.

Las autoridades informaron que se le realizarán las pruebas correspondientes para determinar si manejaba ebrio. Su identidad no ha sido revelada.

Por la compleja posición en la que quedó el auto, se realizó un operativo especial para retirarlo. Una grúa municipal y una pluma hidráulica del Cuerpo General de Bomberos fueron necesarias para completar el trabajo, que tomó cerca de una hora y media. Durante las maniobras se restringió parcialmente el tránsito en la zona.

No se registraron personas heridas como consecuencia del accidente, según confirmaron las autoridades.

La Unidad de Tránsito de la Policía Nacional está a cargo de la investigación. Se revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.

De manera preliminar, la Policía evalúa que el conductor habría perdido el control del vehículo, posiblemente por el consumo de alcohol, aunque esta versión aún debe ser confirmada con los resultados de las pruebas.