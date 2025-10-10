La agrupación de cumbia Agua Marina se pronunció públicamente luego del atentado ocurrido durante su concierto del pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, hecho que generó pánico entre los asistentes y dejó varios heridos.

El grupo lamentó lo sucedido y dirigió un mensaje contundente a las autoridades, cuestionando la falta de respuestas efectivas frente a la creciente violencia en el país.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la orquesta confirmó que los músicos César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro y en proceso de recuperación. Asimismo, expresaron su reconocimiento a las personas que auxiliaron durante la emergencia.

“Agradecemos profundamente al público por su valentía, a quienes ayudaron a resguardar a los heridos y a las autoridades médicas por su rápida atención”, expresó la agrupación.

El pronunciamiento incluyó un mensaje crítico hacia el Estado peruano, al que responsabilizaron de la falta de seguridad ciudadana.

“Lo que sí queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger sus propios intereses”, señaló Agua Marina.

En el mismo documento, la banda se refirió a la reciente transición política en el país, advirtiendo que los cambios de gobierno no representan necesariamente mejoras si persisten los mismos problemas estructurales.

“Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia”, manifestó el grupo.

Finalmente, la agrupación hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas concretas que garanticen la seguridad de la población.

“La verdadera transformación llegará cuando dejen de morir peruanos y se adopten medidas concretas que devuelvan seguridad y esperanza al país”, afirmó.

