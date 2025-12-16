El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, descartó una reactivación inmediata del cobro de peajes en la Panamericana Sur y Norte, luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumiera el control de estas vías tras la renuncia de la concesionaria Rutas de Lima.

Durante una supervisión a las obras de la Vía Expresa Grau, el burgomaestre fue enfático ante la prensa al señalar que no se retomará el cobro de tarifas viales mientras no existan vías alternas, desmintiendo versiones que señalaban lo contrario.

“Nosotros no vamos a cobrar peajes en tanto, por lo menos, no contemos con vías alternas. Hay que hacer una serie de inversiones que no hizo la concesionaria, que abandonó su rol y su obligación”, sostuvo.

No habrá cobro sin condiciones previas

Reggiardo explicó que la decisión responde a criterios técnicos y de seguridad, y que la comuna limeña viene evaluando diversos factores antes de considerar cualquier modificación al actual escenario.

“No quiero establecer plazos. Es posible que no se cobre o que se cobre en un periodo determinado. En toda la temporada que viene, gran parte del próximo año y quizás hasta todo el próximo año, eso se tendrá que evaluar”, declaró.

El alcalde remarcó que no se reactivará el cobro de peajes mientras no existan vías alternas, con el fin de evitar afectaciones a la seguridad de la población.

Aclaración tras declaraciones previas

El titular de la MML atribuyó la confusión a una mala interpretación de declaraciones difundidas por un medio digital, luego de que la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, mencionara un eventual reinicio del cobro.

Reggiardo indicó que ya conversó con la funcionaria y que su objetivo es dar tranquilidad a los vecinos de Lima Metropolitana.

Trabajo coordinado en la gestión de vías

El alcalde informó que la Municipalidad de Lima viene trabajando de manera coordinada con EMAPE, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Invermet y otras áreas de la comuna para brindar servicios de mantenimiento y seguridad las 24 horas del día en las vías bajo su administración.

“Hay varios factores que se tienen que evaluar por los cuales no podemos, en este momento, pensar en un cobro de peajes. Uno de ellos son las rutas alternas y otros temas técnicos adicionales”, explicó.