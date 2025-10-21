El alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, expresó su respaldo ante un posible estado de emergencia en Lima Metropolitana, al considerar que puede contribuir a mejorar la seguridad ciudadana.

El burgomaestre también precisó a Canal N que esta medida debe ir acompañada de un marco legal que facilite la acción coordinada entre los serenos y la Policía Nacional.

Pérez explicó que la articulación entre ambas instituciones ha permitido en anteriores ocasiones intervenir eventos donde se encontraban personas requisitoriadas. Por ello, sostuvo que el éxito del estado de emergencia dependerá de la capacidad operativa y la cooperación entre las autoridades locales y policiales.

En contra del toque de queda

Ricardo Pérez se mostró en contra del toque de queda, al argumentar que los delitos “ocurren en cualquier horario” y que restringir la movilidad solo perjudicaría la economía de los vecinos. En su opinión, el enfoque debe estar en reforzar la presencia institucional en las calles y mantener la vigilancia activa.