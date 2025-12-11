El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la municipalidad evalúa ceder el uso o incluso la propiedad del tren al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con apoyo técnico de Proinversión y coordinaciones con el Ferrocarril Andino, concesionario de la vía.

El burgomaestre encabezó la puesta en marcha del tren Lima–Chosica en un recorrido sin pasajeros entre el Parque de la Muralla y el Parque Taller. En la ceremonia participaron la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio.

Renzo Reggiardo negó que el proyecto responda a fines políticos y sostuvo que está abierto a opiniones , pero que su gestión está enfocada en mejorar la movilidad en la capital. Además, indicó que este primer recorrido permitirá identificar ajustes necesarios antes de que el servicio entre en operación para el público.

El alcalde detalló que la implementación del tren se desarrollará por etapas. Inicialmente se habilitarán tres paraderos, luego se incorporará uno en Huaycán y, en una tercera fase, se proyecta llegar a 14 paraderos en total. Agregó que el objetivo es afinar todos los aspectos técnicos para brindar un servicio seguro.