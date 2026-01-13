La preocupación por las lluvias intensas en Lima Este llegó al Gobierno central. Este martes 13, los alcaldes de Lurigancho-Chosica, Santa Eulalia y Huachupampa solicitaron al Ejecutivo la declaratoria de emergencia de sus distritos ante el incremento de precipitaciones y la activación de quebradas.

En declaraciones a Canal N, las autoridades ediles advirtieron que la temporada de lluvias ya está generando impactos en la zona alta de la provincia de Huarochirí, en la sierra de Lima, así como un aumento de la caudalidad del río Rímac.

Huachupampa reporta huaicos y deslizamientos

La alcaldesa de Huachupampa, Honoria Huamán, informó que su jurisdicción, ubicada a más de tres horas de Chosica, ya viene siendo afectada por huaicos y deslizamientos.

Señaló que las zonas norte, centro y sur de Huarochirí registran precipitaciones constantes, lo que —dijo— requiere intervención urgente del Estado.

“Queremos que nos declaren en emergencia para poder actuar en el momento en que se requiera”, sostuvo la autoridad edil.

Santa Eulalia advierte pedido pendiente desde octubre

Por su parte, el alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahuis, aseguró que el pedido al Gobierno central no es reciente y que fue presentado formalmente en octubre pasado ante la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno Regional y otras instancias.

“Desde octubre hemos enviado documentos para que nos declaren en emergencia y podamos intervenir los ríos y quebradas que hoy nos traen zozobra”, manifestó.

El burgomaestre explicó que, si bien los gobiernos locales pueden actuar con recursos propios, requieren apoyo del Ejecutivo, especialmente del Ejército del Perú y el Ministerio de Vivienda, para el despliegue de maquinaria pesada.

Añadió que en Lima Este las lluvias se han intensificado desde los 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Chosica alerta por aumento del caudal del río Rímac

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, indicó que el río Rímac ha incrementado su caudal y presenta una coloración más amarronada, señal de arrastre de sedimentos.

“Pedimos que el Gobierno declare en emergencia para agilizar las acciones y operaciones necesarias”, afirmó.

Lluvias ya generan emergencias en otras regiones

Las precipitaciones también empiezan a provocar emergencias fuera de Lima. En la región La Libertad, lluvias intensas ocasionaron este lunes el deslizamiento de una gran masa de tierra, que sepultó el ingreso de un socavón donde quedaron atrapados dos mineros.

El derrumbe complicó las labores de rescate, pero el trabajo conjunto de las autoridades y la población local permitió finalmente rescatar con vida a los trabajadores.