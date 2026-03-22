Un asalto a plena luz del día se registró en la bajada Escardó, donde sujetos armados interceptaron dos vehículos que trasladaban lingotes de oro, según informó canal N.
El hecho fue registrado en video por ciudadanos que se encontraban en la parte alta del acantilado y que ha sido difundido en redes sociales.
Según la información preliminar, los lingotes eran transportados en vehículos particulares, y no en unidades especializadas de transporte de valores.
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Delincuentes llegaron en camionetas negras y motocicletas
De acuerdo con las imágenes difundidas, los asaltantes llegaron a bordo de al menos dos camionetas negras y motocicletas.
Los delincuentes descendieron con armas de fuego de largo alcance y procedieron a interceptar los vehículos que transportaban los lingotes.
Durante el asalto:
- Las víctimas fueron reducidas en plena vía
- Se registraron disparos durante la huida
- Varios vehículos particulares tuvieron que detenerse por seguridad
- Los delincuentes escaparon con los objetos de valor
En las imágenes se observa a una persona tendida en el suelo, aparentemente afectada por el ataque.
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Huida ocurrió en sentido sur a norte
Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en dirección de sur a norte, utilizando varias camionetas.
Entre los vehículos identificados en la huida se observaron:
- Una camioneta blanca
- Varias camionetas negras
- Motocicletas utilizadas como apoyo
El tránsito vehicular se vio interrumpido momentáneamente debido al temor de los conductores que presenciaron el asalto.
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Autoridades investigan el origen y traslado del oro
Las autoridades policiales investigan las circunstancias del traslado de los lingotes, así como la procedencia del material.
Hasta el momento, se busca determinar:
- El origen de los lingotes de oro
- El destino del cargamento
- La identidad de los delincuentes
- La posible existencia de una banda organizada
Las imágenes registradas por testigos serán claves para identificar a los responsables.