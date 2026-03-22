Un asalto a plena luz del día se registró en la bajada Escardó, donde sujetos armados interceptaron dos vehículos que trasladaban lingotes de oro, según informó canal N.

El hecho fue registrado en video por ciudadanos que se encontraban en la parte alta del acantilado y que ha sido difundido en redes sociales.

Según la información preliminar, los lingotes eran transportados en vehículos particulares, y no en unidades especializadas de transporte de valores.

🚨 #LOÚLTIMO | Usuarios reportan un asalto arm4do por el circuito de playas, altura subida de Escardó en San Miguel. Dos autos afectados. https://t.co/Z6Y2DgOeYR pic.twitter.com/WTUr9Ib7C2 — Roger García (@RogerAderly) March 22, 2026

Delincuentes llegaron en camionetas negras y motocicletas

De acuerdo con las imágenes difundidas, los asaltantes llegaron a bordo de al menos dos camionetas negras y motocicletas.

Los delincuentes descendieron con armas de fuego de largo alcance y procedieron a interceptar los vehículos que transportaban los lingotes.

Durante el asalto:

Las víctimas fueron reducidas en plena vía

Se registraron disparos durante la huida

Varios vehículos particulares tuvieron que detenerse por seguridad

Los delincuentes escaparon con los objetos de valor

En las imágenes se observa a una persona tendida en el suelo, aparentemente afectada por el ataque.

Huida ocurrió en sentido sur a norte

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en dirección de sur a norte, utilizando varias camionetas.

Entre los vehículos identificados en la huida se observaron:

Una camioneta blanca

Varias camionetas negras

Motocicletas utilizadas como apoyo

El tránsito vehicular se vio interrumpido momentáneamente debido al temor de los conductores que presenciaron el asalto.

Autoridades investigan el origen y traslado del oro

Las autoridades policiales investigan las circunstancias del traslado de los lingotes, así como la procedencia del material.

Hasta el momento, se busca determinar:

El origen de los lingotes de oro

El destino del cargamento

La identidad de los delincuentes

La posible existencia de una banda organizada

Las imágenes registradas por testigos serán claves para identificar a los responsables.