Un menor de 14 años fue asesinado a balazos la noche del sábado 21 de marzo en el jirón Loreto, en la Provincia Constitucional del Callao, a solo una cuadra del Complejo Policial Alipio Ponce Vásquez.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:30 p. m., cuando la víctima salía de una reunión familiar.

Según información preliminar, dos sujetos vestidos de negro interceptaron al adolescente en la cuadra 11 del jirón Loreto y dispararon en reiteradas ocasiones.

Menor recibió múltiples disparos

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor recibió al menos seis impactos de bala.

Sin embargo, testigos señalaron que se habrían escuchado hasta 13 disparos durante el ataque.

El crimen generó temor entre los vecinos de la zona, quienes indicaron que no es la primera vez que se registran hechos violentos similares en el sector.

Cámaras de seguridad serán clave en la investigación

Efectivos de la Policía Nacional del Perú solicitaron las imágenes de videovigilancia de la Municipalidad Provincial del Callao para identificar a los responsables.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del crimen.

Más de 50 homicidios en lo que va del año

Según estadísticas oficiales, la Provincia Constitucional del Callao registra más de 50 homicidios durante los tres primeros meses del 2026.

Vecinos del sector exigen mayor presencia policial y acciones concretas para reducir los niveles de violencia en el primer puerto.