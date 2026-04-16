Un ataque armado contra un vehículo de transporte público conocido como ‘El Moradito’ dejó dos personas fallecidas, entre ellas el chofer y una pasajera, en la zona de Barrios Altos, en un nuevo hecho de violencia contra el transporte urbano.

El conductor fallecido fue identificado como Óscar Mucha Valle, de 70 años, quien recibió impactos de bala mientras conducía la unidad. Una pasajera también perdió la vida producto del ataque, mientras que otros usuarios resultaron heridos, según informó Latina Noticias.

Disparos desde motocicleta provocaron choque del vehículo

De acuerdo con testigos, un sujeto que se desplazaba en motocicleta disparó contra la cabina del conductor cuando el vehículo transitaba la ruta entre la Plaza Italia y el Óvalo La Paz.

El ataque ocurrió en la intersección del jirón Wari, cerca de un centro educativo, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones.

Tras recibir los disparos, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia, varios pasajeros resultaron heridos tanto por los disparos como por el choque.

PNP halló casquillos y continúa investigación

Peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar y hallaron al menos once casquillos de bala, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones.

La zona fue acordonada para la recolección de evidencias y toma de declaraciones a los testigos, mientras se busca identificar al responsable del ataque y determinar el móvil del crimen.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos de Barrios Altos, quienes alertaron sobre el incremento de la violencia y los atentados contra el transporte público en la capital.

Preocupación por ataques al transporte público

El atentado se suma a otros hechos similares registrados en Lima en los últimos meses, donde unidades de transporte han sido blanco de ataques armados, generando alarma entre conductores, pasajeros y autoridades.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades.

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