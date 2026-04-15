El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, fue trasladado a la sede de la Fiscalía Penal Corporativa de Lima Cercado, como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en la distribución de material electoral durante las Elecciones Generales 2026.

El traslado se realizó bajo custodia policial desde las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima, donde permanecía recluido desde su detención.

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Detención se produjo tras fallas logísticas electorales

Samamé fue detenido en flagrancia el pasado lunes por agentes de la policía anticorrupción, luego de registrarse problemas en la distribución de material electoral en la ciudad de Lima.

Estas fallas logísticas impidieron la instalación de 13 mesas de sufragio durante la jornada electoral del domingo, lo que generó retrasos en el inicio de las votaciones en determinados locales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas y penales relacionadas con estos hechos.

Fiscalía definirá su situación legal

Este miércoles venció el plazo legal de 48 horas de detención en flagrancia, por lo que el Ministerio Público evaluará la situación jurídica del exfuncionario.

José Samamé Blas es investigado por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en la normativa penal peruana.

El caso se produce en medio del proceso de revisión de incidencias ocurridas durante las Elecciones Generales 2026, donde las autoridades buscan esclarecer responsabilidades relacionadas con la organización electoral.