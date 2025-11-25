Lima vuelve a registrar un hecho sangriento: un hombre, aún no identificado, fue asesinado tras una acalorada discusión con otro sujeto en la calle Los Mameyes, en el distrito de Independencia.

Testigos consultados por RPP indicaron que el hombre fue visto conversando con dos mujeres —una de ellas aparentemente su pareja— en la avenida Las Almendras, cuando un sujeto desconocido se acercó y comenzó una fuerte discusión con él.

Pocos segundos después, la víctima se dirigió a la calle Los Mameyes, clamando auxilio, y terminó desplomándose sobre el pavimento.

“El chico ha venido corriendo y pidiendo auxilio. Parece que antes ha tenido otro problema y después acá ha venido. (...) Yo he visto sangre en la parte de las rejas, ahí está con sangre”, declaró un vecino a dicho medio.

El hermano de la víctima lo identificó con el sobrenombre de ‘Perico’ y señaló como implicada en el crimen a su presunta pareja, quien fue trasladada a la Comisaría PNP de Independencia para las diligencias correspondientes.

La Policía acudió al lugar del homicidio y delimitó un perímetro para llevar a cabo las pesquisas preliminares.