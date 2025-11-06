En un hostal del distrito de Carabayllo, fue hallada sin vida Flor de María Serna Ramos, una joven madre de 28 años. Minutos después del crimen, el presunto asesino decidió quitarse la vida.

Según RPP, los familiares denunciaron que Flor de María había salido de su casa rumbo al gimnasio, pero fue presuntamente llevada con engaños hasta el hostal por Walter Linares Gonzales (45), un hombre que la acosaba de manera constante.

“Los policías nos han dicho que (Flor de María) ha querido escapar y en la puerta se ha caído, porque (Linares Gonzales) le ha disparado en la espalda. Dos balazos le ha tirado y, después, se ha matado. Ya sabe en su consciencia, pues”, señaló María Ramos, madre de la joven madre, a dicho medio.

Asimismo, familiares de la víctima afirman que dicho crimen habría sido un acto de venganza, pues la joven madre se negaba a tener una relación amorosa con Linares.

La víctima deja en la orfandad a su hijo de 11 años.

Hasta el lugar del crimen acudió también la actual pareja de Serna Ramos, con quien convivía desde hace más de cinco años. Ambos trabajaban en el negocio del mototaxi.

El conviviente afirmó que Flor de María había sido amenazada en reiteradas ocasiones por Linares, y que, incluso, acudieron a la Comisaría PNP El Progreso para presentar una denuncia; sin embargo, no recibieron atención alguna.

“Al principio sí la amenazaba de muerte, porque ella se quería alejar de él. Le dijo ‘Si no eres para mí, no eres para nadie’. Fuimos a la comisaría a presentar (la denuncia), pero no le hizo caso. Nos dijeron que (el agresor) ‘seguro está mintiendo’”, reveló el hombre.

Ambos cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes. En paralelo, la Municipalidad de Carabayllo dispuso la clausura del hostal.