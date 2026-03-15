El productor de eventos Jhon Leyva fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo 15 de marzo en los exteriores del local Imperial de Pro, ubicado en la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres.

Según informó Exitosa Noticias, el empresario fue asesinado cerca de las 5 de la mañana.

Cuando el empresario salió del establecimiento para dirigirse a un vehículo rojo estacionado en la zona, fue interceptado por sujetos a bordo de un automóvil plateado.

Sicarios dispararon varias veces

De acuerdo con la información que dio la Policía Nacional del Perú, uno de los atacantes disparó contra Leyva hasta 15 veces antes de huir del lugar.

En la escena del crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú encontraron nueve casquillos de bala.

Vecinos y comerciantes de la zona corrieron a resguardarse tras escuchar los disparos, hecho que también fue registrado por cámaras de seguridad cercanas.

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Víctima llegó sin vida al hospital

Testigos señalaron que el productor aún se encontraba con vida tras el ataque y varias personas pidieron auxilio.

Sin embargo, según versiones recogidas en el lugar, los paramédicos no llegaron a tiempo.

Finalmente, un patrullero trasladó al empresario al Hospital de Collique, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Denunció extorsiones desde 2023

El empresario, natural de Áncash, había denunciado desde 2023 que era víctima de extorsiones por parte de organizaciones criminales provenientes de Trujillo.

Según las investigaciones, los delincuentes le exigían pagos periódicos a cambio de permitirle continuar con sus actividades en el mundo del espectáculo.

Ante las amenazas contra él y su familia, habría accedido a pagar algunas de estas cuotas.

Artistas piden justicia

Tras conocerse el crimen, figuras del ámbito musical expresaron su pesar por la muerte del productor.

La cantante folklórica Flor Guerrero, amiga cercana de la víctima, afirmó que el ataque ocurrió durante la celebración de su aniversario artístico.

En redes sociales, artistas y promotores culturales también lamentaron la muerte del empresario, destacando su apoyo al talento musical.