El Ministerio Público del Perú suspendió la reconstrucción del presunto feminicidio de Beatriz Huampire Borda, ocurrido en el distrito de La Victoria.

La diligencia estaba programada para la tarde del viernes 13 de marzo en la avenida Bausate y Meza, pero fue cancelada debido a la falta de garantías para la seguridad del investigado y de los funcionarios que participarían en el procedimiento.

Decenas de ciudadanos se congregaron en el lugar para exigir justicia por la muerte de la víctima.

Familiares de la víctima protestaron durante la diligencia

Entre las personas presentes se encontraba la madre de la víctima, quien entre lágrimas acusó a familiares del principal sospechoso de ser presuntos cómplices del crimen.

Según relató, antes de viajar a Puno, había pedido a la familia política de su hija que la cuidaran.

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“Ese día les dije que cuidaran a mi hija antes de irme a Puno. Su mamá me dijo que sí, pero después empezaron a odiarla”, declaró.

La hermana de la víctima también sostuvo que el crimen pudo haber sido motivado por una discusión luego de que Beatriz Huampire descubriera una presunta infidelidad de su esposo.

Intento de agresión obligó a suspender la reconstrucción

Durante la diligencia, algunas personas presentes reconocieron a la hermana del presunto agresor, lo que provocó un intento de agresión.

Personal de la Policía Nacional del Perú intervino para proteger a la mujer y la trasladó a un vehículo policial.

Ante el aumento de la tensión y la escasa presencia policial en el lugar, el fiscal del caso decidió suspender la reconstrucción de los hechos.

Investigación por presunto feminicidio

El principal investigado es José Romero Durand, esposo de la víctima.

El 9 de marzo se le dictaron siete días de detención preliminar, medida que vence el 17 de marzo.

El Ministerio Público había informado el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la apertura de una investigación preliminar por el presunto feminicidio.

El cuerpo de Beatriz Huampire fue hallado cercenado el 7 de marzo en La Victoria, hecho que generó gran conmoción en la comunidad.