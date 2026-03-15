Un joven identificado como Anthony Amadeo Valverde Acosta, de 25 años, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en el distrito de Independencia.

Según informó RPP, el crimen ocurrió en el jirón Quipán, en la primera zona de Tahuantinsuyo, cuando la víctima caminaba junto a su pareja.

Según información de la Policía Nacional del Perú, dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a la pareja y dispararon contra el joven.

Sicarios dispararon sin mediar palabra

De acuerdo con testigos, una mujer conducía la motocicleta, mientras que el pasajero descendió del vehículo y abrió fuego contra la víctima.

El ataque ocurrió sin previo aviso y frente a la acompañante del joven, quien presenció el crimen.

Tras disparar, los delincuentes escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Hallan más de 15 casquillos de bala

Los agentes policiales que llegaron al lugar encontraron más de 15 casquillos de bala en la escena.

Según las primeras indagaciones, la pareja había salido de una reunión social en un local ubicado en la calle Los Arábicos y caminaba por la zona cuando fue atacada.

El joven murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Continúan las investigaciones

La Policía informó que Valverde Acosta registraba antecedentes policiales por presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, resistencia a la autoridad y violencia familiar.

La pareja de la víctima fue trasladada a la comisaría de Tahuantinsuyo para brindar su testimonio y contribuir con las investigaciones.

Hasta el cierre de esta nota, los agentes aguardaban la llegada de los peritos de criminalística para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el traslado del cuerpo a la morgue central de Lima.