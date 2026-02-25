Un vendedor ambulante identificado como Luis Eulogio Palomino Pozu (40) fue asesinado en la cuadra 4 del jirón Lima, en el distrito de La Perla (Callao), a pocos metros del mercado 10 de Agosto.

Según información policial a la que accedió América Noticias, la víctima caminaba junto a su pareja y una bebé cuando fue interceptado por un sicario.

Testigos indicaron que el atacante le disparó primero en la cabeza y, tras verlo caer, realizó seis disparos adicionales. El hombre falleció en el lugar.

Pareja herida y bebé ilesa

La pareja del comerciante recibió un impacto de bala en el pie y fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece bajo atención médica.

La menor que los acompañaba resultó ilesa y quedó bajo resguardo de sus familiares.

Vecinos señalaron que Palomino era conocido en la zona por recorrer diariamente las calles ofreciendo caramelos.

Lee también: Batalla campal tras triunfo de Sporting Cristal en Callao deja 15 heridos

Posible móvil: represalia

Familiares informaron que la víctima había sufrido un ataque con arma de fuego hace dos años y que los responsables fueron detenidos.

La principal hipótesis que maneja la Policía es que el crimen podría estar vinculado a una presunta represalia para impedir que el comerciante declarara en el proceso judicial relacionado con el caso anterior.

Las autoridades analizan si existían amenazas recientes contra el vendedor.

Investigación en manos del Depincri

El caso está a cargo del Depincri de Bellavista, que viene recopilando imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el jirón Lima.

Los agentes buscan identificar la ruta de fuga del atacante y determinar si contó con un cómplice que lo esperaba en las inmediaciones.

Asimismo, continúan las diligencias para recoger evidencias balísticas en la escena del crimen.