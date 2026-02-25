Un enfrentamiento entre presuntos barristas dejó al menos 15 personas heridas la noche del martes en la cuadra 18 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, en la Provincia Constitucional del Callao.

Los disturbios se produjeron poco antes de la medianoche, luego del triunfo de Sporting Cristal ante Club 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Testigos reportaron a Exitosa Noticias que los involucrados utilizaron palos, piedras y fuegos artificiales, generando momentos de pánico entre conductores y vecinos.

Ataque a cúster con hinchas

Según los reportes, los presuntos hinchas atacaron una cúster en la que viajaban seguidores del equipo rival, lanzando objetos contundentes y artefactos pirotécnicos.

El vehículo se detuvo en medio de la agresión, lo que permitió que el ataque se intensificara. Dos personas quedaron tendidas en la pista tras ser golpeadas.

Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar para auxiliar a los heridos. En la vía quedaron vidrios rotos y manchas de sangre.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los agresores se aproximan al vehículo detenido y continúan lanzando objetos al interior.

Triunfo rimense en el Miguel Grau

El partido se disputó en el Estadio Miguel Grau, donde Sporting Cristal logró un resultado que le permitió avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026.

Tras el empate 2-2 en Paraguay en el encuentro de ida, el equipo celeste consiguió imponerse en casa con el respaldo de su hinchada.