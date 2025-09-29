La captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, reveló la magnitud de una de las redes criminales más violentas en el Perú de los últimos años.

Desde el extranjero, este sujeto coordinaba extorsiones, secuestros y asesinatos, principalmente contra empresarios y choferes de transporte público que se negaban a pagar cupos .

Un informe de “Punto Final” da cuenta que Erick Moreno -según las autoridades- ordenaba ataques grabados en video para sembrar terror y reclutaba sicarios adolescentes de 13 y 14 años para ejecutar sus crímenes en distritos como Puente Piedra, Ancón, Comas e Independencia.

Entre los casos más impactantes figura el secuestro de Jackeline, empresaria de 32 años retenida 11 días en Carabayllo, así como el de Lucero Trujillo, de 27 años, y el rapto de una niña de 12 en Comas. Estos hechos confirmaron la crueldad con la que operaba su organización.

Su brazo ejecutor, apodado “Moche”, fue capturado en Puente Piedra tras cumplir varias órdenes de asesinato.

Uno de los crímenes más dolorosos vinculados a ‘El Monstruo’ fue el asesinato del brigadier PNP Luis Carrasco Ramos, de 55 años, quien había identificado a los cobradores de cupos en Lima Norte. Considerado un obstáculo para sus operaciones, Moreno ordenó su ejecución a pocos metros de su vivienda, dejando a su familia devastada, de acuerdo a las pesquisas.

Hoy, las familias de las víctimas reclaman justicia. Para ellas, no basta con ver a Erick Moreno detenido en el extranjero y pidiendo clemencia: exigen que responda en el Perú por cada secuestro, extorsión y asesinato atribuido a su red criminal.