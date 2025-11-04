En la noche de este lunes 3 de noviembre, se produjo un nuevo ataque contra el transporte público en la capital. Una unidad de la empresa ETUL4SA, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho – Chorrillos, conocida como línea E, sufrió un ataque en la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil, en la urbanización La Campiña, distrito de Chorrillos.

Dicho incidente se registró pocas horas antes del paro de transportistas convocado para el martes 4 de noviembre, en protesta por la creciente ola de inseguridad, sicariato y extorsiones que afecta al sector.

Según información de Exitosa, José Quispe y Julio César Bretoneche, delegados de transportistas del Cono Oeste, indicaron que un bus de la empresa ETUL 4, correspondiente a la ruta ‘E’, fue atacado a balazos mientras circulaba por Chorrillos con pasajeros a bordo.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. cuando el vehículo transitaba cerca del mercado Santa Rosa y fue alcanzado por al menos tres impactos de bala, perpetrados presuntamente por sicarios.

Dos de los disparos alcanzaron el parabrisas delantero, poniendo en riesgo al chofer del bus, mientras que un tercer proyectil impactó en el extremo derecho del vehículo, zona donde podrían haberse encontrado los pasajeros.

Como resultado de este disparo dirigido hacia el área de los pasajeros, la luna del vehículo quedó completamente destrozada. Hasta el momento, según los dirigentes, se desconoce si alguien resultó herido por los proyectiles.

“Totalmente preocupante, se da en medio de un estado de emergencia. No es el primer atentado dentro del estado de emergencia”, indicó Bretoneche.