A pesar del estado de emergencia, la delincuencia persiste. Un taxista fue víctima de un ataque a balazos en Ate luego de oponerse al robo de su celular en plena vía pública.

Según información de Exitosa, los hechos se registraron en las primeras horas del último martes en la calle 3 de Agosto. Una cámara de seguridad de un local cercano captó el momento exacto en que el delincuente, que ocultaba su rostro con el casco de su motocicleta, descendió del vehículo, reconoció a su víctima y procedió a atacarla.

Cerca de las 6 de la mañana, cuando el conductor se preparaba para iniciar su día de trabajo, el criminal lo interceptó.

Cuando el taxista intentó escapar, recibió dos impactos de bala mientras el agresor abandonaba la escena sin ser identificado. Familiares y vecinos lo auxiliaron rápidamente y lo llevaron al Hospital de Ate, donde continúa recibiendo atención médica.

“Ahorita está en observación porque un disparo le ha caído en el estómago y otro en la cadera”, declaró uno de los familiares de la víctima a dicho medio.