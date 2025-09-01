Luis Manuel Alcocer Mattos, un joven estudiante de 18 años, fue asesinado tras recibir al menos siete disparos en el pasaje Igualdad, distrito de Ate, según informó América Noticias.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 p.m., cuando un sujeto desconocido interceptó a la víctima y abrió fuego sin mediar palabra, según testigos. Entre los vecinos que acudieron a auxiliarlo se encontraba su hermano mayor, quien escuchó los disparos y corrió en su ayuda. Sin embargo, pese a los esfuerzos, Luis Manuel falleció a los pocos minutos.

Un crimen aún sin móvil

De acuerdo con testimonios de residentes, el ataque fue sorpresivo y sin causa aparente. Describieron a Luis Manuel como un joven tranquilo y dedicado a sus estudios, que había llegado desde Huaral en busca de mejores oportunidades en la capital. Su muerte ha generado gran conmoción entre familiares y vecinos.

Tras el crimen, los vecinos del pasaje Igualdad denunciaron que viven bajo constante amenaza de robos, extorsiones y violencia, sin una respuesta efectiva de las autoridades. Exigieron mayor presencia policial y operativos en la zona para proteger a los jóvenes y a las familias.

La Policía Nacional inició investigaciones para esclarecer el caso. Hasta el momento no se ha identificado al autor del ataque ni se ha confirmado un móvil específico. Agentes de la Dirincri – División de Homicidios ya recopilan imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos para dar con el responsable.

