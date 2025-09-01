Un violento accidente de tránsito se registró durante la noche de este domingo 31 de agosto en el kilómetro 27 de la Panamericana Sur, a la altura de la avenida María Reiche, en Villa El Salvador. Un camión que transportaba papa chocó de manera frontal contra un bus turístico, dejando como saldo cuatro turistas franceses heridos.

El hecho sucedió alrededor de las 9:00 p.m., según informó América Noticias. El conductor del camión habría perdido el control del vehículo mientras descendía por la vía, impactando directamente contra la unidad de transporte turístico. La parte frontal del bus quedó destruida y la mercadería del camión terminó regada en la pista.

Los pasajeros del bus vivieron momentos de pánico. Cuatro turistas extranjeros resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a la clínica Santa Martha, donde permanecen fuera de peligro.

El accidente generó un fuerte embotellamiento en la Panamericana Sur. Dos de los tres carriles en sentido de sur a norte permanecieron bloqueados durante más de cinco horas, lo que provocó gran congestión vehicular. Recién pasada la medianoche, personal de auxilio vial y efectivos de la Policía Nacional lograron retirar los vehículos involucrados y habilitar parcialmente la vía.

Posibles causas

La Dirección de Tránsito de la PNP inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Por ahora, no se han emitido declaraciones de los conductores implicados. Las autoridades evalúan si el hecho se debió a una falla técnica en el camión o a un posible exceso de velocidad. Además, se revisan cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer responsabilidades.

