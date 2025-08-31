El Servicio de Parques de Lima (Serpar) de la Municipalidad de Lima, anunció la subasta de 105 terrenos ubicados en distritos estratégicos de la ciudad. Los espacios situados en zonas de alta demanda, ofrecerían oportunidades de inversión y desarrollo.

Según el municipio, los terrenos varían en tamaño de 90 a 1340 m² y están situados en distritos como Ate, Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Pachacámac, Miraflores, La Molina y Santiago de Surco, con precios base desde S/63 900.

Además, asegura que están saneados e inscritos en los registros públicos y podrán ser adquiridos por participantes provenientes de cualquier región del país.

La subasta se llevará a cabo el martes 16 de setiembre a las 9:00 horas en el Circuito Mágico del Agua, con la participación de un notario. Lo recaudado se destinará al mantenimiento y habilitación de los clubes y parques metropolitanos.

PROCESO

Los interesados podrán adquirir las bases hasta el lunes 15 de setiembre por un costo de S/50 en la página web del Serpar y puntos de venta habilitados o de manera presencial en el Parque de La Muralla (lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.) y en el Circuito Mágico del Agua (lunes a domingo de 3 p. m. a 9 p. m.).

Luego, los postores deben depositar una garantía equivalente al 5% del precio base del terreno de su interés. La documentación requerida y la carta de presentación pueden ser entregadas de forma presencial o virtual a través de la mesa de partes de Serpar.