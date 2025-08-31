La Fiscalía inició investigación preliminar contra los ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, Antonio José Guevara Sarmiento (28) y Luis Miguel López Guerrero (27), por el asesinato del conductor de transporte público Humberto Yépez, ocurrido en la zona de La Riel (límite entre los distritos de El Agustino y Santa Anita).

De acuerdo a la Segunda Fiscalía Penal de El Agustino (Segundo Despacho), se habrían cometido los presuntos delitos de homicidio calificado y tenencia de armas de fuego y municiones.

Refiere que uno de los pasajeros de la cúster disparó a la víctima por la espalda. Se dio a la fuga junto a su cómplice, pero fueron detenidos en flagrancia.

Por ello, el despacho fiscal dispuso la intervención de la División de Homicidios de la Policía Nacional para el levantamiento del cadáver, inspección del lugar y recolección de indicios relacionados con el ataque.

Asimismo, se dispuso recabar las declaraciones de los detenidos y los agentes policiales intervinientes, así como las pericias de absorción atómica, balística forense de las armas incautadas y dactiloscópica de huellas recogidas en los bienes incautados. Además, se ordenó la visualización del contenido de los teléfonos celulares, entre otras diligencias.

CASO

El crimen ocurrió el último jueves 28 de agosto, donde Humberto Antonio Yépez Álvarez fue asesinado a sangre fría mientras manejaba un bus de transporte público. El hecho desató una persecución a balazos por varias calles del distrito de El Agustino.

Tras el asesinato, el bus continuó su marcha sin control y terminó estrellándose contra un automóvil. Según las autoridades, el sicario confeso declaró haber recibido 2 mil soles para ejecutar el crimen por encargo.