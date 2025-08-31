Un nuevo crimen sacudió a Huaycán, en el distrito de Ate. Un mototaxista identificado como Derian Cristofer Morales Coronel, de 25 años, fue asesinado a balazos en la Unidad Comunal de Viviendas 183, según informó América Noticias. De acuerdo a testigos, sicarios en una motocicleta interceptaron a la víctima cuando salía de una tienda y se disponía a subir a su vehículo.

Según el testimonio de un vecino, dos sujetos descendieron de una motocicleta y dispararon directamente contra el joven mototaxista. Tras el ataque, ambos corrieron hacia una esquina, mientras el vehículo en el que llegaron continuó su marcha para facilitar la fuga. El testigo aseguró haber escuchado al menos cuatro disparos.

La víctima quedó gravemente herida dentro de su mototaxi y murió minutos después pese a los intentos de auxilio de los vecinos.

Derian Cristofer Morales Coronel tenía 25 años. Según los vecinos, no era una persona conocida en la zona, lo que hace presumir que pudo haber llegado al lugar transportando a un pasajero. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el joven contaba con antecedentes o vínculos con las pandillas locales que operan en Huaycán.

Inseguridad en la zona

Vecinos de la Unidad Comunal 183 denunciaron que los episodios de violencia con armas de fuego son frecuentes en la zona. “Las balaceras ocurren casi todos los días, vivimos con miedo, sobre todo los niños”, señaló una residente.

Los testimonios apuntan a la presencia de pandillas y consumidores de drogas que utilizan las canchas deportivas como punto de reunión, lo que incrementa la sensación de inseguridad en el barrio.

La ausencia de cámaras de vigilancia y de patrullaje constante de la Policía o del serenazgo fue mencionada como una de las principales causas que facilitan los crímenes en Huaycán. Los vecinos exigieron mayor presencia policial para frenar la ola de violencia.

Investigación policial

Efectivos de la comisaría de Huaycán llegaron al lugar tras el ataque, pero el caso fue derivado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Ate–Santa Anita. Los agentes buscan identificar a los responsables mediante la recolección de testimonios, aunque reconocieron que la falta de cámaras de seguridad en la zona dificulta las pesquisas.

TE PUEDE INTERESAR