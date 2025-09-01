El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) clausuró cinco grifos en Lima Norte, específicamente en el distrito de San Martín de Porres, tras detectar graves deficiencias que ponían en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores.

Tres de estos grifos fueron cerrados totalmente debido a problemas como cables eléctricos expuestos, válvulas mal instaladas y sellos eléctricos inadecuados. Los establecimientos clausurados son: Grifo “Control” en Av. Zarumilla, Grifo “Inversiones y Negocios Yolanda” en Av. Angélica Gamarra, y Grifo “El Grifito” en Av. Tomás Valle.

Además, se ordenó el cierre parcial de otros dos grifos ubicados en Av. Alfredo Mendiola y Av. Colonial por irregularidades que también requerían correcciones urgentes.

Estas acciones forman parte del Plan Operativo de Fiscalización 2025 de Osinergmin, cuyo objetivo es reforzar la seguridad en el expendio de combustibles a nivel nacional.

Este plan incluye la replicación de operativos similares en las 24 regiones del país durante los próximos días. Osinergmin exhorta a los administradores de grifos a cumplir con la normativa vigente y realizar mantenimientos preventivos periódicos.

También hace un llamado a la población para reportar cualquier irregularidad en estaciones de servicio a través de la línea gratuita 1840, disponible a nivel nacional.