Un vecino al que apodaban “Camote” fue asesinado la tarde de este domingo, cuando se disponía a regresar a casa, luego de jugar un encuentro de fulbito con sus amigos. El hecho sucedió en el distrito de Bellavista, en el Callao.

De acuerdo con testigos, la víctima había llegado hasta una losa deportiva en el Parque Cruz de la Paz, cercana a su vivienda para tener este encuentro deportivo, cuando al momento de retirarse fue seguido y alcanzado por los atacantes.

Según Panamericana, los agentes de la Policía ya se encuentran en el lugar parar realizar las diligencias del caso y determinar las causas del crimen.

La violenta escena generó consternación entre los vecinos, quienes aseguran que el fallecido, de 40 años aproximadamente, era una persona tranquila. Asimismo, causa indignación, pues al ser una tarde familiar, niños también salen a pasar un momento tranquilo.

Así también, los residentes claman por mayor seguridad y lamentan la falta de acciones como cámaras de seguridad y patrullajes constantes.

Cabe mencionar que, este crimen no sería el único en Bellavista, ya que en el mes de mayo, un adolescente de 16 años fue abatido en la losa deportiva del parque Virgen de las Mercedes.