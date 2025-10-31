Un mensaje escrito a mano, acompañado de una mecha presuntamente vinculada a un artefacto explosivo, fue hallado en una de las puertas de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en el distrito de Ate.

El hecho generó la inmediata intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la suspensión de la atención presencial en dicha sede judicial, informó RPP.

El hallazgo se produjo luego de que trabajadores y vecinos alertaran sobre la presencia del papel con contenido amenazante dirigido a jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Agentes policiales llegaron rápidamente al lugar para acordonar la zona y evaluar el posible riesgo, mientras peritos especializados analizaban los objetos encontrados.

De acuerdo con las primeras diligencias, el mensaje estaría vinculado a presuntos integrantes de la organización criminal Los Mexicanos, quienes habrían dirigido la amenaza a los magistrados que dictaron prisión preventiva contra Deyvis Gabriel Cordero Cárdenas, alias ‘Chato Deyvis’, cabecilla de Los Malditos de Huaycán.

En el texto, los autores señalan que, pese a su encarcelamiento, Cordero Cárdenas continuaría dirigiendo diversas actividades delictivas, como asesinatos por encargo, cobro de cupos y extorsión.

La PNP informó que Los Malditos de Huaycán son investigados desde hace varios años por delitos de secuestro, tráfico de drogas y homicidios, con alrededor de 40 casos registrados en Lima Este.

‘Chato Deyvis’ fue capturado en un operativo policial tras permanecer escondido en Europa y cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva, medida que vencerá el 17 de agosto de 2026.

Ante la amenaza, la Corte Superior de Justicia de Lima Este difundió un comunicado informando que la atención presencial queda suspendida hasta nuevo aviso. Asimismo, precisó que la recepción de documentos se realizará únicamente a través de mesa de partes virtual.