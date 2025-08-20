La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se pronunció a través de su cuenta oficial de X ante el paro convocado este jueves 21 de agosto por un sector de transportistas.

Mediante un comunicado, la ATU informa que “los servicios del Metropolitano, de los corredores complementarios, de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y el AeroDirecto funcionarán 100% de su capacidad” con el objetivo de garantizar la movilidad de la ciudadanía.

Asimismo, anuncian dichos servicios van a operar en los siguientes horarios.

Metropolitano - 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Buses alimentadores - 5:00 a.m. a 12:00 a.m.

Corredores complementarios - 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Línea 1 del Metro de Lima - 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Línea 2 del Metro de Lima - 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Con el fin de atender a usuarios ante cualquier eventualidad, la ATU asegura que harán seguimiento “en tiempo real al desarrollo de las operaciones de los mencionados sistemas de transporte”.

“Desde este punto también se coordinará con la Policía Nacional del Perú la seguridad en las estaciones y terminales, en resguardo de los usuarios”, agrega el texto.

Finalmente, la ATU exhorta a los ciudadanos a utilizar en servicio de transporte público con la finalidad de garantizar su seguridad.

🔴 #COMUNICADO | Ante el paro convocado por un sector de transportistas para el jueves 21 de agosto, la ATU informa a los ciudadanos lo siguiente. pic.twitter.com/yOlArwvGT4 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 20, 2025