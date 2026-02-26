La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recordó que los estudiantes universitarios y de educación superior pueden obtener o renovar la vigencia de sus tarjetas preferenciales para acceder al medio pasaje en el Metropolitano y los corredores complementarios.
La medida se enmarca en la campaña “Camino seguro a clases 2026”.
Para realizar el trámite, los estudiantes deben acudir a los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado.
Requisitos para el trámite
Los usuarios deberán presentar:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente
- Tarjeta preferencial
- Carné universitario vigente emitido por la Sunedu o
- Carné de educación superior emitido por el Ministerio de Educación (Minedu)
Con esta documentación se actualizarán los datos en el chip de la tarjeta y la nueva fecha de vencimiento, de acuerdo con la vigencia del carné presentado.
Costos y tarifas vigentes
La ATU informó que el trámite de actualización no tiene costo.
Para adquirir la tarjeta por primera vez, el pago es de S/4.50. El mismo monto aplica en caso de pérdida, robo o deterioro.
Actualmente, la tarifa preferencial es:
Metropolitano (servicio troncal): S/1.60
Rutas alimentadoras:
- S/1.75 (tarifa promocional)
- S/0.50 (ruta corta)
- S/0.75 (ruta larga)
- Corredor Morado: S/1.40
- Corredor Rojo: S/1.21
- Corredor Azul: S/1.22
Horarios de atención en los CAT
Lunes a sábado
- Terminal Chimpu Ocllo: 6:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Terminal Naranjal: 6:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Terminal Matellini: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Estación Central: 6:00 a. m. a 10:00 p. m. (sótano norte 1 y sur 1) / 6:30 a. m. a 6:00 p. m. (sótano norte 2 y sur 2)
Lunes a viernes
Estación Javier Prado (acceso sur): 6:30 a. m. a 6:00 p. m.