La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recordó que los estudiantes universitarios y de educación superior pueden obtener o renovar la vigencia de sus tarjetas preferenciales para acceder al medio pasaje en el Metropolitano y los corredores complementarios.

La medida se enmarca en la campaña “Camino seguro a clases 2026”.

Para realizar el trámite, los estudiantes deben acudir a los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado.

Requisitos para el trámite

Los usuarios deberán presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente

Tarjeta preferencial

Carné universitario vigente emitido por la Sunedu o

Carné de educación superior emitido por el Ministerio de Educación (Minedu)

Con esta documentación se actualizarán los datos en el chip de la tarjeta y la nueva fecha de vencimiento, de acuerdo con la vigencia del carné presentado.

Costos y tarifas vigentes

La ATU informó que el trámite de actualización no tiene costo.

Para adquirir la tarjeta por primera vez, el pago es de S/4.50. El mismo monto aplica en caso de pérdida, robo o deterioro.

Actualmente, la tarifa preferencial es:

Metropolitano (servicio troncal): S/1.60

Rutas alimentadoras:

S/1.75 (tarifa promocional)

S/0.50 (ruta corta)

S/0.75 (ruta larga)

Corredor Morado: S/1.40

Corredor Rojo: S/1.21

Corredor Azul: S/1.22

Horarios de atención en los CAT

Lunes a sábado

Terminal Chimpu Ocllo : 6:00 a. m. a 10:00 p. m.

: 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Terminal Naranjal: 6:00 a. m. a 10:00 p. m.

6:00 a. m. a 10:00 p. m. Terminal Matellini: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

7:00 a. m. a 6:00 p. m. Estación Central: 6:00 a. m. a 10:00 p. m. (sótano norte 1 y sur 1) / 6:30 a. m. a 6:00 p. m. (sótano norte 2 y sur 2)

Lunes a viernes

Estación Javier Prado (acceso sur): 6:30 a. m. a 6:00 p. m.