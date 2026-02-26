El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció que se investigará a los efectivos que ingresaron al edificio de Franchesca Montenegro, expareja de Adrián Villar, y no procedieron con su captura pese a encontrarse dentro del periodo de flagrancia.

El pronunciamiento se dio tras ser consultado por el caso de la deportista Lizeth Marzano, quien murió tras ser atropellada por Adrián Villar.

“¿Ingresaron a la casa o no ingresaron? (…) Tiene que hacerse una investigación prolija, correcta y justa. Si hay algo en lo que tengan que ver, tengan la plena seguridad que se pondrá mano absolutamente dura”, declaró Arriola.

Revisión de cámaras y diligencias

El jefe policial indicó que aún no cuenta con información detallada sobre lo ocurrido aquella noche, pese a que se difundieron imágenes de cámaras de seguridad.

Arriola señaló que sostuvo una reunión en la comisaría a la que pertenecen los agentes involucrados y que en las próximas horas se conocerían decisiones respecto a su situación.

Detención tras insistencia policial

El comandante destacó que la detención preliminar de Adrián Villar por 72 horas se concretó luego de reiteradas solicitudes de la PNP al Ministerio Público.

Según explicó, la Policía solicitó acciones los días 20, 22 y 24, mientras que inicialmente solo se había pedido el impedimento de salida del país.

“Ha atropellado, ha omitido el socorro, el auxilio (…) se ha comportado como una persona que desprecia la vida”, sostuvo Arriola.

Resolución fiscal y nuevas diligencias

La detención fue ejecutada por la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito.

La resolución fiscal dispone diligencias adicionales como:

Revisión de videos pendientes.

Pericia de daños al vehículo.

Declaración de testigos.

Informe notarial sobre presunta donación del vehículo.

Pericia toxicológica.

El caso continúa en investigación mientras se esclarece la actuación de los agentes que inicialmente no realizaron la detención.