La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que el transporte público masivo continuará operando durante los feriados y días no laborables, aunque algunos servicios registrarán variaciones en sus horarios.

La entidad precisó que estas medidas buscan adecuar la oferta a la demanda prevista en estas fechas.

El miércoles 24 de diciembre, los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán su atención desde el mediodía, mientras que los demás servicios regulares, expresos y alimentadores funcionarán con normalidad.

El Metropolitano operará con los servicios A, B y C de 5:00 a. m. a 10 p. m., el Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m. y los alimentadores hasta las 11 p. m.

Para el jueves 25 de diciembre, el transporte regular atenderá de 4:30 a. m. a medianoche, de acuerdo con la demanda. Los corredores complementarios funcionarán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., los taxis autorizados operarán las 24 horas y el servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas habituales.

La Línea 1 del Metro circulará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., mientras que la Línea 2 lo hará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.