Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, declaró que ya se habría identificado al responsable del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante las manifestaciones ocurridas el pasado miércoles en el Cercado de Lima.

“Hay ahí el accionar de armas de fuego de parte de civiles y que esto, felizmente, nuestras cámaras lo han identificado y ya tendríamos, y esto lo pongo todavía en condicional, ubicada a la persona, por lo menos su identidad. Pero esto es materia de una investigación”, expresó a RPP.

Asimismo, el burgomaestre aseguró que, conforme avancen las investigaciones, se iniciarán a la brevedad las acciones judiciales correspondientes. Asimismo, señaló que en las próximas horas se espera contar con información más precisa sobre el caso, con el objetivo de ponerla en conocimiento de las autoridades.

Por otro lado, indicó que los daños ocasionados por las protestas “son cuantiosos” y que se brindarán mayores detalles a lo largo del día. Además, precisó que se está trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional para recopilar el informe de los incidentes registrados durante la jornada, adelantando algunas cifras preliminares proporcionadas por la institución policial.

“Te puedo decir que el personal policial que lamentablemente ha sido víctima de esta situación violenta es de 80, muchos de ellos internados en algunos nosocomios, y evidentemente demuestra la agresividad con la que se ha actuado el día de ayer. Civiles atendidos, son 12; detenidos, tengo aquí una relación con nombre, apellido y todos los detalles de ocho intervenidos. En el transcurso del día, vamos a tener más información”, sostuvo.

Reggiardo dijo que han puesto a disposición de la opinión pública las imágenes captadas por las 444 cámaras de seguridad para monitorear en tiempo real el desarrollo de las manifestaciones, pese a que, la noche anterior, desconocidos intentaron sabotear el sistema de videovigilancia.