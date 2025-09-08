Dos jóvenes motociclistas perdieron la vida tras caer desde el puente Bolívar, en la provincia de Barranca. El accidente, ocurrido en el kilómetro 199 de la antigua ruta Pativilca, dejó además a una tercera persona herida de gravedad.

Según información preliminar, la motocicleta en la que viajaban las tres personas cayó desde una altura aproximada de 18 metros. La fuerza del impacto destrozó por completo el vehículo y provocó la muerte instantánea de dos de los ocupantes.

Los bomberos hallaron los cuerpos bajo la estructura, pese a los intentos de algunos vecinos por brindar ayuda en los primeros minutos, informó América Noticias.

Las víctimas fueron identificadas como Julio César Carreño Meza y Antonio Gastón Pantoja Carreño, primos entre sí. El accidente causó conmoción entre los pobladores de la zona, quienes manifestaron su pesar por lo sucedido.

En tanto, una tercera persona que también viajaba en la moto fue trasladada de inmediato al hospital de Barranca en una ambulancia. Su identidad aún no ha sido revelada, pero permanece internada recibiendo atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades locales investigan las circunstancias que desencadenaron la caída. No se descarta la intervención de un segundo vehículo en el hecho. Sin embargo, la ausencia de cámaras de seguridad en el lugar complica la labor de los peritos.

Algunos testigos señalaron que el área no cuenta con señalización adecuada ni barandas de protección, lo que incrementa los riesgos de accidentes en la vía.

El puente Bolívar, que conecta parte de la antigua ruta Pativilca, ya había sido advertido por vecinos como un tramo peligroso por la falta de infraestructura vial. Este reclamo ha cobrado mayor relevancia tras la tragedia que enluta a dos familias.